Bursa’nın Yenişehir ilçesinde dünyaevine giren Berhan Uysal, düğün öncesi arkadaşlarının sıra dışı şakasına maruz kaldı. Arkadaşları tarafından bağlanarak vincin ucuna yerleştirilen damada, metrelerce yükseğe çıkartarak çiftetelli oynattılar.

İşkence gibi damat eğlencesi! Vinçle kaldırıp çiftetelli oynattılar: Sabunlu fırçayla yıkadılar

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düğün öncesi ilginç anlar yaşandı. Dünyaevine girmeye hazırlanan Berhan Uysal, arkadaşlarının sıra dışı şakasına maruz kaldı. Bağlanarak vincin ucuna çıkarılan damat, metrelerce yüksekte asılı kalırken, arkadaşları ise aşağıda müzik eşliğinde çiftetelli oynadı.

ARKADAŞLARI PİSTTE, DAMAT HAVADA OYNADI

Çalan müzik eşliğinde aşağıda çiftetelli oynayan arkadaşlarına, damat Uysal da havada asılı vaziyette eşlik etti. O anlar, davetliler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

SABUNLU FIRÇAYLA "YIKANDI"

Eğlence bununla da bitmedi. Vinçten indirilen damat, bu kez leğene hazırlanan sabunlu suya batırılan araba yıkama fırçasıyla kıyafetleriyle birlikte köpükler içinde yıkandı.

"ÖMÜR BOYU UNUTULMAZ BİR ANI"

O anların ardından konuşan damat Berhan Uysal, "Ömür boyu unutamayacağımız bir an bizlere kaldı. Arkadaşlarıma ve düğüne katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

