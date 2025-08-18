İşkence gibi damat eğlencesi! Vinçle kaldırıp çiftetelli oynattılar: Sabunlu fırçayla yıkadılar
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde dünyaevine giren Berhan Uysal, düğün öncesi arkadaşlarının sıra dışı şakasına maruz kaldı. Arkadaşları tarafından bağlanarak vincin ucuna yerleştirilen damada, metrelerce yükseğe çıkartarak çiftetelli oynattılar.
ARKADAŞLARI PİSTTE, DAMAT HAVADA OYNADI
Çalan müzik eşliğinde aşağıda çiftetelli oynayan arkadaşlarına, damat Uysal da havada asılı vaziyette eşlik etti. O anlar, davetliler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
SABUNLU FIRÇAYLA "YIKANDI"
Eğlence bununla da bitmedi. Vinçten indirilen damat, bu kez leğene hazırlanan sabunlu suya batırılan araba yıkama fırçasıyla kıyafetleriyle birlikte köpükler içinde yıkandı.