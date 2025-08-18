Hakkari’de orman yangını! AFAD gönüllüleri destek verdi: Büyümeden söndürüldü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına AFAD gönüllüleri de destek verdi.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 22:57

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, koordineli müdahaleleri sayesinde alevlerin geniş bir alana yayılmasını önledi. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan AFAD gönüllüleri, alevlerin arasında fedakarca çalışarak sürecin başarıyla tamamlanmasında kritik rol oynadı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından AFAD'dan yapılan açıklamada, gönüllülerin afet ve acil durumlarda yürütülen çalışmalardaki önemine dikkat çekildi:

"Gönüllülerimizin özverili ve cesur çabaları, yürütülen çalışmaların en büyük güç kaynağıdır. Bu dayanışma ve çaba, afetlerle mücadelede ne kadar hayati bir role sahip olduğumuzu bir kez daha göstermiştir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN