Erzurum'da feci kazada hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Giriş Tarihi: 18.08.2025 18:43

Kaza, dün saat 17.20 sıralarında Erzurum-Tortum kara yolunun Dumlu mevkisinde meydana geldi. Tortum'dan Erzurum yönüne seyir halinde olan Cengiz Atalay (39) yönetimindeki 53 AAT 761 plakalı otomobil, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Muhammed Yiğit Keskin yönetimindeki 34 ES 7768 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araç da hurdaya dönerken, olay yerinde can pazarı yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Cengiz Atalay ile araçta bulunan baldızı Kadriye Bozuçurum (34) ve onun çocukları Abdurrahman Akbulut (10) ile Abdulkadir Akbulut'un (14) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü Muhammed Yiğit Keskin ile yolcular Muhammed Anıl Keskin, Gonca Keskin ve Ada Selin Keskin'in ise hastanedeki tedavileri sürüyor.