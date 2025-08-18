Elazığ’da arazi yangını korkuttu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 21:41

Yangın, akşam saatlerinde Gedikyurt köyü kırsalında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

Kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

