Elazığ’da arazi yangını korkuttu
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Gedikyurt köyü kırsalında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.
Kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.