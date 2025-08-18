Edirne'de yaz yağmuru: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
Edirne'de akşam saatleri etkili olan sağanak yağış kısa süreli olarak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar göle dönerken dışarıda bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Edirne'de akşam saatleri başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları iş yerlerinin girişine ve içerisine girerek yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise şemsiye yardımıyla yağmurdan korunmaya çalıştı.
Trafikte ise sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.
Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte yağışın hafta ortasına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.