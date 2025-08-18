Babasının kamyonetiyle gezen çocuk polis aracına çarptı
Bursa’nın İznik ilçesinde, babasından habersiz aldığı kamyonetle gezmeye çıkan 16 yaşındaki çocuk, polisin dur ihtarına uymayarak kaçarken polis arabasına çarptı ve gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, A.E.Ç. isimli çocuk, babasının izni olmadan kamyoneti alarak ilçede dolaşmaya başladı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan çocuk, peşine takılan polislerden kaçmaya çalıştı. Kısa süre sonra aracı sıkıştırılan A.E.Ç., tekrar kaçmaya çalışırken polisin aracına çarptı.
Yaşananların ardından çocuk, ekipler tarafından gözaltına alınarak işlemler için karakola götürüldü.