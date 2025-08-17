Zonguldak'ta köprü üzerinde zincirleme kaza: Alkollü sürücü kaçtı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde köprü üzerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. S.A. yönetimindeki otomobil, öndeki iki araca ve köprü korkuluklarına çarptı. Sürücü aracını bırakıp kaçarken alkollü olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 11:40

Paylaş



ABONE OL

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü seyir halindeyken iki otomobile çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken sürücü olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçenin Filyos nehri üzerindeki köprüde meydana geldi. S.A. idaresindeki 06 BS 4370 plakalı otomobil köprü üzerinde seyir halinde gittiği esnada aynı yönde giden S.P. yönetimindeki 34 ZRT 58 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yine aynı yönde giden M.Ç. yönetimindeki 67 ADN 370 plakalı ticari araca çarparak zincirleme kaza meydana geldi.

06 BS 4370 plakalı otomobilin sürücüsü S.A., kendi aracının hasar aldığı kazada diğer 2 araca ve köprü korkuluklarına zarar vermesiyle birlikte aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaçan sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken aracında yolcu olarak bulunan bir kişi ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

Meydana gelen kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler ile polis sevk edildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, köprü trafiği kısa bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Olay yerine daha sonra çağrılan çekiciler ile kazaya karışan araçlar kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN