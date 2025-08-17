Yüksekova "Bir Anadolu Şenliği" etkinliklerine hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde gerçekleşecek olan "Bir Anadolu Şenliği" etkinlikleri öncesinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin çeşitli noktalarına etkinlikleri duyuran dev pankartlar asıldı.

22 Ağustos – 28 Eylül tarihleri arasında beş farklı şehirde düzenlenecek olan şenliğin ilk durağı olan Hakkari'de kapsamlı bir hazırlık toplantısı düzenlendi. Vali Ali Çelik başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri, ilçe kaymakamları, vali yardımcıları, güvenlik birimleri ve ilgili kamu kurumlarının yöneticileri katıldı. Toplantıda, 22 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde yapılacak olan konserler, tiyatro oyunları, çocuk etkinlikleri ve kültürel buluşmaların detayları masaya yatırıldı. Etkinliklerin hem sorunsuz hem de güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm planlamalar yapıldı.

Vali Ali Çelik, bu tür etkinliklerin Hakkari'nin kültürel zenginliklerini ve sosyal yaşamını güçlendireceğini belirterek, "Hemşehrilerimizin bir araya gelmesine ve şehrimizin tanıtımına önemli katkı sağlayacak" dedi.

Asılan dev pankartlar da bu büyük etkinliğe olan ilgiyi şimdiden gözler önüne seriyor.