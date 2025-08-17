Uşak'ta korkutan kaza: Otomobil tıra çarptı

Uşak'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 11:16

Paylaş



ABONE OL

İzmir-Uşak kara yolunda O.K. (40) yönetimindeki 35 CGK 636 plakalı otomobil, Güre köyü yakınlarında A.B. (41) idaresindeki 43 ABM 346 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi A.K. (37), çocukları T.K.K. (10) ve N.K. (13), ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan A.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN