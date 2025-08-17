Pendik’te elektrik kablosu deposunda yangın

İstanbul Pendik’te bir elektrik kablosu deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Güllübağlar Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan bir elektrik kablosu deposunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

