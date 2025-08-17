Yaşam

Gaziantep'te kaçak sigara ve tütün operasyonu: 7 kişi gözaltında

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son iki hafta yaptığı operasyonlarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yapıldı.

Şehitkâmil ve Nurdağı ilçelerinde son iki haftada yapılan çalışmalarla kaçakçılık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarında arama yapıldı. Aramalar neticesinde, gümrük kaçağı 7 bin 370 paket sigara, 450 kilogram tütün ve 400 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

