Gaziantep'te kaçak sigara ve tütün operasyonu: 7 kişi gözaltında

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son iki hafta yaptığı operasyonlarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 11:26

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yapıldı.

Şehitkâmil ve Nurdağı ilçelerinde son iki haftada yapılan çalışmalarla kaçakçılık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarında arama yapıldı. Aramalar neticesinde, gümrük kaçağı 7 bin 370 paket sigara, 450 kilogram tütün ve 400 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

