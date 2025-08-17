Edirne’de ‘Şok’ uygulamada alkollü sürücüler yakalandı

Edirne’de polis uygulamasında durdurulan sürücülerden alkollü olduğu tespit edilenlere idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine de el konuldu.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 17:03

İl Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen uygulamada araçlar tek tek durduruldu. Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapılırken, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi. Araçların bagajları ve iç kısımları da didik didik arandı.

Genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça karışan unsurların tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan uygulamaya emniyetin birçok birimi destek verdi. Yapılan denetimlerde birçok araç sürücüsünün alkolü olduğu belirlendi. Alkollü olduğu tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine de el konuldu.

Uygulama noktalarını ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da ekiplerden bilgi aldı. Polis ekipleri kent merkezinde denetimlerin devam edeceğini belirtti.