Çorum’da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı

Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin iksa duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 16:06

Kaza, Alaca-Sungurlu karayolu Kıcılı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Ç. (33) idaresindeki 52 EA 789 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki iksa duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Ç. (19) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.