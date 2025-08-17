Bayburt’ta hafta sonu mesire alanları piknikçilerle doldu

Bayburt'ta hafta sonu tatili ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, mesire alanlarında piknik yapmak için akın etti.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 14:02

Bayburt'a bu sene gurbetçilerinde yoğun gelmesiyle birlikte hem trafik hem insan kalabalığı yaşanmaya başladı. Yurt dışından gelen misafirleriyle birlikte piknik alanlarına akın eden vatandaşlar temiz havanın, doğanın tadını çıkardılar. Çocuklar da oyun alanlarında gün boyunca eğlenceli anlar yaşadı.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda vatandaşlar kalabalık nedeniyle kamelyalarda yer bulamazken bazı vatandaşlar da çimlere getirdikleri örtüleri sererek, piknik yapmaktan vazgeçmediler.

Nüfusu az olan Bayburt'ta il dışından ve yurtdışından gelen gurbetçilerle birlikte kentte nüfus sayısı ikiye katlanırken bu durum piknik alanlarına da yansıdı.