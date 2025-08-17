Batman’da down sendromlu Şeyman’ın gelin olma hayali gerçekleştirildi

Batman’da, down sendromlu 18 yaşındaki Şeyma İnançlı’nın gelin olma hayali, yakınları ve eğitim gördüğü kurum tarafından gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 15:16

Batman'da 18 yaşındaki down sendromlu Şeyma, her genç kızın hayali olan "gelin olma" arzusunu eğitim gördüğü kurumla paylaştı. Bu samimi isteğe kayıtsız kalmayan ailesi ve kurum yöneticileri, kentin duyarlı esnafının da desteğiyle ona unutulmaz bir gün hazırladı.

Gelinliği, makyajı ve davet salonuyla birlikte kurgulanan düğün, Şeyma ve ailesine ömür boyu hatırlanacak mutluluk dolu anlar yaşattı. O gece, gözyaşları ile kahkahalar aynı anda buluştu; salonda bulunan herkes bu özel mutluluğa ortak oldu.