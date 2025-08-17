Bakan Uraloğlu duyurdu: Antalya Havalimanı yolcu rekoru kırdı

Antalya Havalimanı'nda dün tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırlandığını belirterek "Turizmin başkenti Antalya'mız, güçlü ulaşım altyapımızla rekorlara koşmaya devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığını, sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırlandığını açıkladı. Antalya Havalimanı bir günde 230 bin yolcu ağırladı.

"REKORA KOŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, rekor paylaşımını sadece Next Sosyal hesabından yaparak, "Rekorlarımız sadece Next'te." ifadesini kullandı.

Antalya Havalimanı'nda 16 Ağustos'ta tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığının bilgisini veren Uraloğlu, "Sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırladık. Turizmin başkenti Antalya'mız, güçlü ulaşım altyapımızla rekorlara koşmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

