Yaşam

59 yıl kesinleşmiş hapis cezası! Firari hükümlü İstanbul'da yakalandı

Kartal'da hakkında çeşitli suçlardan 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
59 yıl kesinleşmiş hapis cezası! Firari hükümlü İstanbul'da yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ile Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık" suçundan 2 Aralık 2021'den bu yana aranan Enver K.O'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Hakkında çeşitli suçlardan 153 aranma kaydı, 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis ile 52 bin 440 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü, Kartal'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Kartal Şehit Selahattin Arslantepe Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN