59 yıl kesinleşmiş hapis cezası! Firari hükümlü İstanbul'da yakalandı

Kartal'da hakkında çeşitli suçlardan 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.

17.08.2025 11:11

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ile Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık" suçundan 2 Aralık 2021'den bu yana aranan Enver K.O'yu yakalamak için çalışma başlattı.



Hakkında çeşitli suçlardan 153 aranma kaydı, 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis ile 52 bin 440 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü, Kartal'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.



Kartal Şehit Selahattin Arslantepe Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

