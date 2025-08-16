Yüksekova'da bir tır sinyalizasyon direğine çarptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan sinyalizasyon direği, geri geri giden bir tırın çarpması sonucu eğildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 16.08.2025 15:14

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde İpekyolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. İran plakalı bir tır, sinyalizasyon direğinin yakınında park ettikten sonra geri geri gitmeye başladı. Bu sırada direği fark etmeyen sürücü, direğe çarparak direğin eğilmesine neden oldu. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tırın yavaşça geri gelirken sinyalizasyon direğine çarpması ve direğin eğildiği görülüyor.

Çevredeki iş yeri sahipleri, olaya tepki göstererek, buranın tır park etmek için uygun bir yer olmadığını belirtti ve yetkililerin bu kavşakta önlemler alması gerektiğini vurguladı. Olay yerine gelen ekipler, eğilen sinyalizasyon direğini onararak yeniden eski haline getirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN