Yağ tankına düşerek ölen anne ve oğlu toprağa verildi
Çorum'da yağ tankına düşerek hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Otopsi işlemlerinin ardından anne ve oğlunun cenazeleri ailesine teslim edildi. Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat Kepçe için Akşemsettin Camiinde cuma namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, anne ve oğlunun ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlunun cenazeleri, Hıdırlık Mezarlığında toprağa verildi.