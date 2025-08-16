Türkiye nüfusu alarmda! Doğurganlık en düşük seviyede
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı güncel verilere göre, 0-4 yaş aralığındaki çocuk sayısı 2025 yılı itibarıyla 4 milyon 945 bin 831'e gerileyerek Cumhuriyet tarihindeki en düşük seviyelere geriledi. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Nüfus bilim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt, bu tabloyu doğum oranlarındaki hızlı düşüşün çarpıcı bir göstergesi olarak değerlendiriyor.
2024 yılının Ekim ayında yaklaşık 5 milyon 140 bin olan 0-4 yaş grubundaki nüfusun, son dokuz ayda yaklaşık 200 bin civarında azalarak Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerine indi.
Böylelikle 0-4 yaş arası nüfus ilk kez 5 milyonun altına düşmüş oldu. Bu durum, hem doğum oranlarındaki gerilemenin devam ettiğini hem de Türkiye'nin nüfusunun giderek yaşlandığını ortaya koyan acı bir gerçek. Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt'un açıklamalarına göre doğurganlık hızının yenilenme düzeyi olan 2,1 oranından uzaklaşıldığını ve 1,48 civarlarında olduğu biliniyor, bu eğilimin hızla devam etmesi halinde genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının hızla azalacağını belirten Eryurt bu gidişle nüfus artış hızının 15-20 yıl içinde yatay bir banda gelerek sıfıra yaklaşacağını, hatta bazı bölgelerde nüfusun azalmaya başlayabileceğini de değiniyor. Bu gidişatın, gerekli hazırlıklar yapılmadığı takdirde ilerleyen yıllarda ekonomik büyüme, iş gücü arzı ve sosyal güvenlik sisteminin üzerinde ciddi problemler oluşturacağı kaçınılmaz bir gerçek.
"DOĞUM VE ÖLÜM SAYILARI ARASINDAKİ FARK ÇOK AZ"
Uluslararası ölçekte nüfus verilerinin yıl ortası ve yıl sonu paylaşılması yönünde bir teamül olduğunu belirten Eryurt, "Bu yıl itibarı ile TÜİK bunun da ötesine geçerek üçer aylık dönemler halinde nüfus verilerini paylaşmaya başladı" dedi Güncel verilere ulaşmak açısından bu uygulamayı oldukça önemli bulduğunu da ifade etti. Sözlerine devam eden Eryurt "tabi bu üçer aylık dönemlerde sadece yaşa ve cinsiyete göre toplam nüfus verileri paylaşılıyor.