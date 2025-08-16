Türkiye nüfusu alarmda! Doğurganlık en düşük seviyede

Toplam doğurganlık hızı gibi göstergeler paylaşılmıyor. Fakat toplam nüfustaki artışa ve 0-4 yaş grubu nüfustaki değişime bakarak bazı çıkarsamalar yapmak mümkün" diyerek verilere göre nüfusumuzun yılbaşından bu yana 159 bin 910 kişi arttığına değindi. İfadelerine devam eden Eryurt " doğum sayıları ve ölüm sayıları arasındaki farktan çok az bir sayı" dedi. Eryurt sözlerine bu durum hem yabancı nüfusun sayısal büyüklüğünde bir azalma olduğuna hem de doğum sayılarında azalma eğiliminin devam ettiğine dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN 'EN AZ ÜÇ ÇOCUK' VİZYONU TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev başına ilk geldiği andan itibaren Türkiye'nin güçlü, genç ve dinamik bir nÜfusa sahip olması gerektiğini her zaman vurgulayarak "En az üç çocuk" politikasını sürekli canlı tutup bu vizyonu devlet teşvikleriyle de desteklemiş ve sadece aileleri değil, ülkenin geleceğini de güvence altına almayı hedeflemişti.

2008 yılından itibaren devam eden bu vizyon, bugüne kadar "Mümkünse dört, beş çocuk" şeklinde genişletilerek günümüze kadar gelse de maalesef artık modern dünya trendine yenik düşmüş, doğum oranları normallerin altında kalmıştır.