Elektrikli bisiklet devrildi: Sürücü ağır yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen elektrikli bisikletin kadın sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaka Mahallesi İshaklı Caddesi'nde, 69 yaşındaki Sıddıka Salman'ın kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet devrilerek, ışıklarda bekleyen araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.