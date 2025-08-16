Elektrikli bisiklet devrildi: Sürücü ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen elektrikli bisikletin kadın sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 16.08.2025 15:22

Paylaş



ABONE OL

Yaka Mahallesi İshaklı Caddesi'nde, 69 yaşındaki Sıddıka Salman'ın kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet devrilerek, ışıklarda bekleyen araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN