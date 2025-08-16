Düzce'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
A.Ö. idaresindeki 81 ADJ 211 plakalı elektrikli otomobille Ö.D. idaresindeki 81 AFF 238 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı üzerinde çarpıştı.
Kazada savrulan motosiklet önce park halinde 2 otomobile, ardından cadde üzerindeki bir iş yerinin önündeki masalara çarparak durabildi.
Kazada, araç sürücüleri A.Ö, Ö.D. ve motosiklette bulunan bir kişi yaralandı.
Ambulanslara alınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazanın ardından kaldırıma savrulan motosikletin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde motosikletin bir iş yeri önünde kaldırımda duran masalara hızla çarptığı görülüyor.
Kaza esnasında kaldırımda bulunan bazı vatandaşların savrulan motosikletin çarpmasından saniyelerle kurtulduğu gözlendi.