Zehir satıcılarına geçit yok! 4 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 15.08.2025 10:44

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine karşı merkez Seyhan ilçesindeki Mestanzade , Gülbahçesi ve Namık Kemal mahallelerindeki 3 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 179 bin 663 uyuşturucu etkili hap, 500 gram esrar ve 39 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı (AA)

4 ZANLI TUTUKLANDI

Bunun üzerine şüpheliler A.G, R.B, K.G. ve Y.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu arada, narkotik ekiplerinin adreslerde arama yapması ve uyuşturucuları bulması polis kamerasınca kaydedildi.