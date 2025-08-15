Ankara'da kahreden olay! Kız kardeşi ve annesini savunurken katledildi
Ankara'da geçtiğimiz akşam saatlerinde annesi ve kız kardeşine küfür ve taciz eden şahısları uyaran Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı. 22 yaşındaki Hakan Çakır olayda hayatını kaybederken, cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı.
Olay, geçen pazar gece saatlerinde Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi'nde meydana geldi. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.
İki tarafın diğer yakınları da gelince tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı. Hakan Çakır, hayatını kaybederken, yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
SİLAHLARLA FOTOĞRAFI ÇIKTI
Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan 3 kardeşin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar paylaştıkları görüldü.
"YOL İSTEDİK, KÜFRETTİ"
Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilen Hakan Çakır'ın annesi Sevender Özkan Çakır, "Biz kızımla dükkandan çıktık, evimize geliyorduk. Merdivenlerden inecektik. Kızım yol istedi. Biri küfretmeye başladı, taciz etti. Biz korktuk kızımla, panikledik. Oğlan konuşmaya başlayınca ben arkamızdan gelip de bizi sıkıştırıp öldürecekler dedim. Hakan'ı aradık. Hakan geldi. 'Hayırdır kardeşim' falan dedi. İlk darbeyi benim oğlana vurdu. O vurunca da o vurdu. Sonra toplu halde muhtarlığını oraya yığdılar. Hakan'ı korumak için kolumu gerdim, vurdu. Muhtarlığın önünde oğluma çullanmıştı çocuklar. Bebem öldü orada" dedi.