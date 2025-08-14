Şarampole takla atıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 14.08.2025 06:18

Kaza, Aksaray'ın merkeze bağlı Akin köy yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Hasan A. (30) idaresindeki yabancı plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Ardından takla atan otomobil tarım arazisine düşerken, otomobil adeta hurdaya döndü. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

