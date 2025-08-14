Gümüşhane'de 2025 yılı bal hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü

Gümüşhane'de 2025 yılı bal hasadı rekoltesi kovan başına 20 kilonun üzerinde gerçekleşerek üreticilerin yüzünü güldürdü.

Gümüşhane'de Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ile Nisan ve Mayıs aylarındaki ani sıcaklık düşüşleri nedeniyle arı kolonilerinde zayıflama ve kayıplar yaşayan arıcılar tüm olumsuzluklara rağmen 2025 yılında son yılların en yüksek bal verimini elde etti.

Gümüşhane Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Dr. Kurtuluş Merdan, son yıllarda artan akaryakıt fiyatları ve girdi maliyetlerinin üreticileri olumsuz etkilediğini ancak bu yıl üreticilerin emeklerinin karşılığını aldığını söyledi. Kentte 33 bin arı kolonisi ve 550 kayıtlı üretici ile arıcılık faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Merdan, birçok ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını kaydetti.



Arıcıların bu sene emeklerinin karşılığını alacaklarını ifade eden Gümüşhane Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Dr. Kurtuluş Merdan, "Bu sene Gümüşhane'de bal rekoltesi geçen yıllara nazaran büyük bir artış göstermiş ve arıcılarımız bu konuda oldukça memnunlar. Bal verimindeki artışın ana gerekçesi de kış aylarının sert geçmesi, kar yağışının fazla oluşu ve özellikle bahar aylarında yağmurun yağmasıyla birlikte çiçeklerin daha fazla beslenmesi ve bunun neticesinde de bal veriminde büyük artış meydana geldi. Gümüşhane endemik bitki varlığı ve coğrafyası açısından eşi bulunmaz bir doğaya sahip ve bal için de oldukça elverişli bir konuma bulunmaktadır. Arıcılarımız da bu süreçte arıların bakımı açısından büyük çaba sarf ettiler. Bahar aylarında hava sıcaklıklarındaki ani değişimler neticesinde bazı olumsuzluklar yaşandı ancak rekolte değerlerimizde Haziran ve Temmuz aylarında büyük artış görüldü. Arıcılarımız emeklerinin karşılığını maddi olarak aldı ve alacak" dedi.



Kovanlarından elde ettiği ürünün son yılların en yüksek verimine ulaştığının altını çizen ve merkeze bağlı Yeşilyurt Köyü'nde arıcılık yapan Mehmet Salih Yılmaz, "Ben 46 yıldır arıcılık yapıyorum 15 yıldır da köyümde arıcılık yapıyorum. Yıllardır bu işle uğraşıyorum emekliliğimle birlikte daha da yoğunlaştım. Bu sene çok güzel bir verim aldık, bazı yıllar oluyordu bazı yıllar olmuyordu ama bu son yılların en güzel verimini bu sene aldık. Memnunuz, arıcı arkadaşlara da hayırlı satışlar bol kazançlar diliyorum. Hava şartları bu sene biraz olumsuz etkiledi, bir dönem çok yoğun bal alıyorduk 3-5 gün böyle olduktan sonra bir anda havalar soğudu baya etkiledi yoksa verim bunun 2 katına çıkardı. Ona rağmen bu sene çok güzel verim aldık" diye konuştu.



Gümüşhane Dörtkonak Köyü'nde 40 yıldır arıcılık yapan Murat Ergin, "Bal mevsimi geldi geçti, son yılların en verimli mevsimi diyebilirim. Allah bereket versin, iyiydi. Herhalde bütün arıcı arkadaşlarım memnundur. Ben Kafkas ırkından Karniyol cinsi arıya geçmiş deneyimli bir arıcıyım. Karniyol, sanki Kafkas'tan daha iyi geldi. Hele hele bu yıl Karniyol gerçekten gösterdi kendisini. Allah bereket versin. Herkese bol bereket diliyorum, iyi sezonlar diliyorum. Piyasa şu anda henüz belli değil ama zannediyorum fiyat 750 ile bin lira arasında şekillenecek. Gümüşhane balı bence florası çok zengin, hastalara sürekli şifa niyetiyle verilen bir bal. Bence Anzer balı ile kıyaslayacak olursak, Anzer balı ün yapmış bir bal ama bizim Gümüşhane balımız ondan aşağı bir bal değil. Bu bir sevgi meselesidir, insanlar böyle söylüyorlar. Aslında Anzer balı Gümüşhane'nin yayla kesimlerindeki bala çok benziyor. O bölgelerdeki bal bence Anzer balından aşağı bir bal değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan birliğin yaptığı değerlendirme sonucunda 2025 yılı için süzme çiçek balının kilogram fiyatı 800 TL, petek balın kilogram fiyatı 1000 TL, kara kovan balının kilogram fiyatı ise 2000 TL olarak belirlendi. Doğal yaylalar ve zengin bitki örtüsü sayesinde yüksek kaliteli bal üretildiğini ifade eden Merdan, vatandaşların balı yerli ve güvenilir üreticilerden temin etmeleri gerektiğini önemle tavsiye etti.