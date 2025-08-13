Çanakkale'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

Çanakkale'de katliam gibi bir kaza meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 23:19

Paylaş



ABONE OL

Kaza, Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarında Davutköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı.

(Fotoğraf: İHA)

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazelerin araçlardan çıkarılmalarının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN