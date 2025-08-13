Çanakkale'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var
Çanakkale'de katliam gibi bir kaza meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarında Davutköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazelerin araçlardan çıkarılmalarının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.