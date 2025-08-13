Alaşehir'deki ambulans kazası görüntülendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği ambulans kazasıyla ilgili çarpışma anı, arkadan gelen bir aracın kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 15:39

Kaza, 11 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında Alaşehir–Denizli kara yolundaki Çataltepe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli yönüne seyreden B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans, Alaşehir yönünden kavşağa giren M.P. (35) idaresindeki 33 AEP 427 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil yolcusu Sadettin İnan (57) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.P. ile ambulansta bulunan 5 sağlık çalışanının ise tedavileri sürüyor.

Öte yandan kaza anı, arkadan gelen bir aracın kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazaya ilişkin araç kamerası görüntülerinde, kavşağa giren otomobilin hızla gelen ambulansla çarpıştığı, çarpmanın şiddetiyle araçların savrulduğu görülüyor. Söz konusu görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne sererken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.