320 milyonluk miras kayıp! Veliaht torundan teyzelerine dava
İstanbul’da ünlü iş insanı İhsan Bayrakçı’nın torunu Kerem Siral, vasi atanan 92 yaşındaki anneannesi Sözan Bayrakçı’nın 320 milyon liralık mal varlığının kaybolduğunu iddia ederek iki teyzesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Siral, demans hastası anneannesi için usulsüz sağlık raporu düzenlendiğini ve verilen vekaletname ile banka hesaplarının boşaltıldığını öne sürdü.
Borusan'ın kurucusu Asım Kocabıyık'ın eski ortaklarından ve 1950'lerden itibaren Türkiye'nin önde gelen demir-çelik sanayicilerinden birisi olan iş adamı İhsan Bayrakçı'nın 1984 yılındaki vefatının ardından sahip olduğu mal varlığı, eşi Sözan Bayrakçı ile üç kızı Birnur, Bilge ve Bisan'a kaldı.
Bisan Siral'ın 2017'de akciğer kanserine yakalanmasının ardından aile içinde miras tartışmaları yaşanmaya başladı. Bisan Siral'ın 2019 yılında vefat etmesinin ardından miras tartışmaları daha da alevlendi.
ANNEANNEYE VASİ ATANDI
Sabah'ın haberine göre Bisan Siral'ın ikiz oğullarından iş insanı ve girişimci Kerem Siral, "akıl sağlığı ve akıl zayıflığı nedeniyle işlerini göremeyen anneannesi Sözan Bayrakçı'nın mal varlığının korunarak yönetilmesi, vesayet altına alınması ve kendisine yasal vasi atanması" talebiyle 31 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.