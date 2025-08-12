Sındırgı'da ilk geçici barınma merkezi kuruldu

Giriş Tarihi: 12.08.2025 13:03

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; önceki gün saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. 11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde şiddetli olarak hissedildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12'si metruk 16 bina yıkıldı. İlçe merkezinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 4 kişiden Nihat Önbaş (81), yaşamını yitirdi. Depremden 52 kişi etkilenirken, bunlardan 29'u yatarak ve gözlem altında tutularak tedavi altına alındı. Şu an 11 yaralının tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin taburcu edildiği bildirildi. Büyük panik yaşayan ilçe sakinleri, geceyi parklarda ve sokaklarda geçiriyor. Yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan gözaltına alındı.