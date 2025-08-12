Yaşam

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, el yapımı patlayıcı, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Karabük'te uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi

Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda, bir şüphelinin aracında, üzerinde ve iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 18,62 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 9 el yapımı patlayıcı madde ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

