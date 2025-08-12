Karabük'te uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, el yapımı patlayıcı, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 15:57

Paylaş



ABONE OL

Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda, bir şüphelinin aracında, üzerinde ve iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 18,62 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 9 el yapımı patlayıcı madde ve 6 fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN