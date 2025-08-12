Bakan Şimşek Batman'da taziyeleri kabul etti

Giriş Tarihi: 12.08.2025 12:58

Bakan Şimşek, emekli olduktan sonra yaşadığı Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 10 Ağustos'ta hayatını kaybeden ve 11 Ağustos'ta burada defnedilen ağabeyi emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek (80) için taziyeleri kabul etmek için Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki taziye evine geldi. Şimşek, burada aile üyeleriyle birlikte taziyeleri kabul etti.