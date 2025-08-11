Yargıtay'dan tartışmalı karar! Pedofili sanığın cezası 15 yıldan 2 yıla düştü

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir çocuğa "mastürbasyon içerikli" görüntüler gösteren sapık hakkında verdiği "çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan 15 yıl hapis cezasını Yargıtay tartışmalı bir karara imza atarak bozdu. Yargıtay, "fiziksel temas" olmaması nedeniyle suçun istismar değil taciz olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti ve cezayı 2 yıla indirdi.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 07:27

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın internet üzerinden mağdura yönelik "mastürbasyon içerikli" görüntüler göstermesini, "beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı" suçu olarak değerlendirdi ve sanığı bu suçtan mahkûm etti. Sabah'ın haberine göre sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan verilen 8 ila 15 yıl arası hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Kararda, sanığın mağdur çocuğun vücut dokunulmazlığına fiziki müdahalede bulunmadığı belirtilerek "Bu eylem, cinsel istismar değil; cinsel tacizdir." ifadeleri kullanıldı. Yargıtay, suç vasfının değişmesiyle birlikte sanık hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına ve tahliyesine karar verdi.

Yargıtay, fiziksel temas olmaması nedeniyle verilen çocuğa cinsel istismar cezasını bozdu. (A Haber arşiv) YARGITAY FİZİKSEL TEMAS YOK, SUÇ VASFI YANLIŞ

Kararda "Sanığın, mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeksizin sanal ortamda cinsel organını göstererek mastürbasyon yapması, bedensel temas içermediği için cinsel taciz suçunu oluşturur. Bu nedenle istismar suçundan hüküm kurulması hukuka aykırıdır." denildi. Yargıtay ayrıca, suç vasfının değişmesiyle birlikte sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının kaldırılmasına ve cezaevinde bulunuyorsa tahliyesine hükmetti. Sanığın başka bir suçtan hükümlü veya tutuklu olmaması halinde derhal serbest bırakılması için yerel mahkemeye bildirim yapılmasına karar verildi.

Yargıtay'ın kararı sonrası tacizcinin cezası 15 yıldan 2 yıla düştü. (A Haber arşiv) CEZA 15 YILDAN 2 YILA DÜŞTÜ

Mahkemece "cinsel istismar" sayılan eylemin, Yargıtay tarafından sadece "cinsel taciz" olarak görülmesiyle birlikte ceza aralığı da değişti. Sanığın 15 yıla kadar hapis istemi, Yargıtay kararıyla 3 ay ila 2 yıl hapis veya para cezasına düşürüldü. YENİ BİR HUKUK TARTIŞMASININ KAPISI ARALANDI

Yargıtay kararı, sanal ortamda işlenen cinsel suçlarla ilgili ceza yargısının sınırlarının tartışılmasına yol açtı. Özellikle çocuklara yönelik sanal taciz olaylarının artması, fiziki temas olmadan da ruhsal bütünlüğün ihlal edilip edilmediği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.