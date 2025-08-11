Siirt'te 9 iş yerine ceza

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde 9 iş yerine toplam 20 bin 389 lira idari para cezası uygulandı.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 12:55

Paylaş



ABONE OL

Kent genelinde 348 iş yeri denetlendi. Denetimler sonucunda 216 iş yerine uyarı verilirken, kurallara uymayan 9 iş yerine toplam 20 bin 389 lira idari para cezası uygulandı. Vatandaşlardan gelen 78 şikâyet de değerlendirilerek gerekli müdahaleler yapıldı.

Denetimlerde seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri ve hijyen kurallarına aykırı satış yapan işletmeler uyarıldı, mevzuata aykırı uygulamalara yaptırım uygulandı. Ayrıca görüntü kirliliğine neden olan ve gelişigüzel bırakılan iki el arabası ile çeşitli malzemeler (flama, reklam panosu, araç lastiği) toplatılarak Ulaşım Müdürlüğü Makine İkmal deposunda muhafaza altına alındı.

Yetkililer, kent estetiği, kamu düzeni ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşların olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirebileceğini ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN