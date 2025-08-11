Mersin'deki feci kaza kamerada! Bir kardeş öldü diğeri ağır yaralı

Giriş Tarihi: 11.08.2025 12:22

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki Çiftçiler Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Küçük (20) yönetimindeki 31 N 0625 plakalı motosiklet, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu İsra ve ağabeyi Muhammed Elosman'a çarptı. Sürücü Küçük ile Elosman kardeşler çarpışmanın etkisiyle metrelerce yolda sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı (İHA)

BİRİ ÖLDÜ DİĞERİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ekipler, yaralanan sürücü ve iki kardeşi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan İsra Elosman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elosman'ın cansız bedeni otopsi için morga gönderildi. Muhammed Elosman'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Küçük, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.