Karabük’te 353 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 353 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:34

Paylaş



ABONE OL

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkezde gerçekleştirilen operasyonda, bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramalarda 353 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, bir cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN