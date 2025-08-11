Bayburt'ta 20 dönüm alanda işe başladı 15 kadına umut oldu

Ziraat Mühendisi Emine Çetrez, "Bayburt'ta neden çilek yetişmesin" diyerek Demirözü ilçesinde 20 dönümlük tarlada çilek yetiştiriciliğine başladı. 20 dönüm alanda işe başlayan Çetrez 15 kadına umut oldu.

Önceden çilek ihracat firmalarının birinde Ziraat Mühendisi olarak çalıştığını belirten Çetrez, meslek hayatı boyunca çilekle yakından ilgilendiğini, bu nedenle çilek hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu vurguladı.



Bayburt'ta çilek yetiştiriciliğine başlamadan önce Demirözü sakinleriyle tanışıp ortak iş yaparak mısır yetiştiren Çetrez, "Bir akrabamız vasıtasıyla Orhan Kaymak ve Alaattin Kaymak ile tanıştım. Kendileri Demirözü'nün sakinlerinden, ortak mısır işi yaptık, mısır yetiştirdik. Daha sonra ben çilek Bayburt'ta niye olmasın diye düşündüm ve böylelikle burada çilek yetiştirmeye karar verdik" diye konuştu.



Bayburt'un konumu gereği yetişen çileğin farklı bir tada ve aromaya sahip olduğuna dikkat çeken Çetrez, "Demirözü bin 650 rakıma sahip bir yer, çilek gayet güzel oldu. Tadı, aroması diğer sahilde yetişen çileklerden daha fazla, daha yoğun. İçinin briks oranı(konsantrasyon oranı) doluluk oranı, rengi, kalitesi çok farklı" şeklinde konuştu.



20 dönüm tarlada çilek yetiştiriciliğine başlayan ve 15 kadınla birlikte canla başla çilek hasadı yaparak Demirözülü kadınlara istihdam kapısını aralayan Çetrez, "20 dönüm alanda çilek yetiştiriyoruz, 20 dönümle başladık ve gelecekte nasıl olur bilemiyorum. Buradaki kadınlara bir istihdam kapısı açmış olduk, şu an 15 kadın çalışanımız var. Kadınlar devamlı geliyorlar çileğin otunu temizliyorlar, toplamasına yardım ediyorlar, çileğin stolon dediğimiz kollarını yatırarak yeni çilek fidesi üretiyorlar. Böylelikle onlara da bir iş kapısı açılmış oldu" ifadelerini kullandı.

Tarlada çalışan kadınlar ise işlerinden memnun olduklarını belirterek, elde ettikleri gelirle ev ekonomisine katkı sağladıklarını bildirdiler.