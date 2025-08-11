Aydın'da motosikletli kamyona çarptı: Kazada 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Aydın'ın Çine ilçesinde bir motosiklet sürücüsü yol kenarında bekleyen kamyonete arkadan çarptı. Kazada 18 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti.
Aydın'ın Çine ilçesinde Şehnur Üstüntaş'ın (18) kullandığı plakasız motosiklet, Muğla-Aydın kara yolu Karpuzlu Kavşağı yakınlarında yol kenarında bekleyen S.A. (47) yönetimindeki 09 RP 515 kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Üstüntaş, kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.