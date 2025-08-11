Arnavutköy'de "yolda toz çıkardın" kavgası

Arnavutköy'de piknik dönüşü yabancı uyruklu bir kişi, yoldan geçen hafriyat kamyonunun tozuna tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; taraflar birbirine küfür edip bağırdı. Kamyon şoförü, yabancı kişiyi ailesinin önünde tartakladı ve “Senin bu memlekette yaşama hakkın yok” diye bağırdı.

Arnavutköy'de piknikten dönen yabancı uyruklu bir kişi yoldan geçen hafriyat kamyonu şoförüne toza neden olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine küfür edip bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"SENİN BU MEMLEKETTE YAŞAMAYA HAKKIN YOK"

Olay dün saat 14.30 sıralarında Arnavutköy'deki Şamlar Gölü kenarında yaşandı. Piknikten dönen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, yoldan geçen hafriyat kamyonunun oluşturduğu toz nedeniyle kamyon şoförüne tepki gösterdi.

İddiaya göre kendisine tepki gösterilmesine kızan kamyon şoförü ise, yabancı uyruklu kişiyi ailesinin gözü önünde tartakladı. 'Bu yolu biz yaptık' diyerek tepkji gösteren kamyon şoförü küfür ettiği kişiye 'Senin bu memlekette yaşamaya hakkın yok' sözleriyle bağırdı. Araya girenler tarafları sakinleştirirken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

