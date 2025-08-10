Trabzon'da denize giriş yasağı sürüyor

Trabzon'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere bugün de izin verilmiyor.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 13:32

Paylaş



ABONE OL

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.



Açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.



Trabzon Valiliği aynı gerekçelerle dün denize girişlere izin verilmediğini açıklamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN