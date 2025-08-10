Tekirdağ'daki fabrikada gıda zehirlenmesi! 50 işçi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki tekstil fabrikasında çalışan 50 işçi mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede işçilerin gıda zehirlenmesi geçirdikleri belirlenirken işçilerin çoğunun taburcu edildiği belirtildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kumaş fabrikasında çalışan 50 işçi, akşam yemeğinden sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle Çorlu ve Çerkezköy devlet hastanelerine sevk edildi.

İŞÇİLERİN ÇOĞU TABURCU EDİLDİ

İşçilerde gıda kaynaklı olabileceği düşünülen zehirlenme belirtileri gözlemlendi. Fabrika işçilerinin çoğu tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildikleri bildirilirken olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

