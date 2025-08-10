Tekirdağ'da tarım arazisi yangını fabrikaya sıçradı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarım arazisinden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler tül fabrikasına sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 18:52

Paylaş



ABONE OL

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarım arazisinden tül fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, tül üretimi yapan fabrikaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN