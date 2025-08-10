Sultangazi'de kaybolan kişinin cansız bedeni barajda bulundu

Sultangazi'de kaybolan kişinin cansız bedeni jandarma ve itfaiye su altı ekiplerince Alibeyköy Barajı'nda bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bayraktar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 14:46

Paylaş



ABONE OL

Barajın Cebeci Mahallesi kısmına dün balık tutmaya giden Hayrullah Bayraktar (68), arkadaşlarının yanından ayrıldıktan sonra kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ile İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortaklaşa çalışmaları sonucu Bayraktar'ın cansız bedeni bugün barajda bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bayraktar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN