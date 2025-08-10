Sarayburnu açıklarında denize giren kişi kayboldu
Fatih Sarayburnu açıklarında denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan kişinin arama çalışmaları sürüyor. Kimliği henüz bilinmeyen kişi için Sahil Güvenlik, deniz polisi ve kıyı emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.
Fatih Sarayburnu açıklarında denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Sarayburnu açıklarında dün denize yüzmeye giren kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, akıntıya kapılarak kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.
Akıntı nedeniyle arama alanları genişletilirken, Sahil Güvenlik dalgıçları da su altında çalışmalarını sürdürüyor.