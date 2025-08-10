Sakarya'da 21 yaşındaki genci silahla vurdular! 2 tutuklama

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 21 yaşındaki gencin silahla vurulması sonucu yaralandığı olayda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 23:26

Paylaş



ABONE OL

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 21 yaşındaki gencin silahla vurulması sonucu yaralandığı olayda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 9 Ağustos'ta saat 05.00 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle silahla vurulan M.Y.A. (21) yaralandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.N. (26) ve Z.C.T. (26), 2 adet ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN