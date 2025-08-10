Malatya'da zehir tacirlerine geçit yok

Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 523,7 gram esrar ile 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, belirlenen adrese yapılan baskında 523,7 gram esrar ile 12 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

