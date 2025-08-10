Malatya'da komşularının haber alamadığı yaşlı kadın yarı çıplak ölü bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evinde yalnız yaşayan yaşlı kadın, komşularının haber alamaması üzerine 112 ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler yaşlı kadını evinde yer yarı çıplak halde ölü olarak buldu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

10.08.2025

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akbay Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 3. katında yaşayan Hüsniye İlhan'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairenin camından merdiven yardımıyla içeri girdi. Yapılan incelemede yarı çıplak halde yerde hareketsiz yatan Hüsniye İlhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaşlı kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



