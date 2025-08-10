Kozan'da kaybolan orman işçisi arama sonucu bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde, 8 Ağustos’ta çıkan yangına müdahale ederken kaybolan orman işçisi bulundu.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 10:59

Paylaş



ABONE OL

İlçeye bağlı Henizçakırı mevkiinde 8 Ağustos günü orman yangını çıktı. İhbar üzerine orman ekipleri yangına müdahale etti. Ekip kısa sürede olay yerine gelip, yangını kontrol altına aldı. Ekip daha sonra görev yerine döndüğünde Ahmet Kaan Kayhan (24) isimli çalışanın kayıp olduğunu fark etti. Bunun üzerine JAK, JÖAK, Kozan Belediyesi AKOM, Yesevi Arama Kurtarma (YAK) ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede arama yaptı. Özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda Kayhan, bu sabah 08.00 sularında bulundu. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kayhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Adana Orman İşletme Müdürü Tahsin Etli ve Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu hastanede Kayhan'ı ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN