Kaza yapan alkollü sürücüye 9 bin 267 TL ceza

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bursa - Ankara kara yolu Yenice Köprülü Kavşağında meydana geldi. Ekrem D .'nin kontrolünü yitirdiği 16 BGM 907 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Ekrem D. hafif yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı (DHA)

Ayakta güçlükle duran ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü, trafik ekiplerine zor anlar yaşattı. Polisle tokalaşmaya çalışan ve güçlükle ekip aracının yanında götürülen sürücünün 1.71 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulanarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.