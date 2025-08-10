Kanalizasyonda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Bursa’da kanalizasyon borusunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Nefes kesen operasyon kameraya yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon borusundan kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dar ve karanlık boruda mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber oldu.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmada itfaiye personeli, dikkatli bir şekilde kediyi ensesinden tutarak bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarma anında hem kedinin hem de itfaiyecilerin zor anlar yaşadığı görüldü. Borudan çıkarılan kedi, itfaiye personelinin kucağında sakinleştirildi ve bir süre sevildi.

Çevrede toplanan vatandaşlar, ekiplerin özverili çalışmasını alkışlarla takdir etti.

